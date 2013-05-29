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وقفة للعاملين بمصانع الدلتا للسكر بكفر الشيخ غدا اعتراضا على تخفيض العلاوة السنوية

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وقفة للعاملين بمصانع الدلتا للسكر بكفر الشيخ غدا اعتراضا على تخفيض العلاوة السنوية وقفة للعاملين بمصانع الدلتا للسكر بكفر الشيخ غدا اعتراضا على تخفيض العلاوة السنوية

كتب : كرم القرشى الثلاثاء 28-05-2013 22:21

ينظم العاملون بمصانع الدلتا للسكر بكفر الشيخ، ومقرها مدينة الحامول، وقفة احتجاجية بمقر الشركة، غدا، اعتراضا على قيام إدارة المصنع بتخفيض العلاوة السنوية.

وقال إبراهيم أبو سمرة، أمين عام مساعد اللجنة النقابية للعاملين بالمصنع، أن العاملين أنهم كانوا يحصلون فى نهاية كل موسم بمقدار 6 أشهر على أساسى شهر مايو، إلا أن الإدارة خفضتها هذا العام لأربعة شهور على أساسى شهر يونيو 2012، أى يتم خصم ثلاث علاوات من العاملين، ما يؤدى إلى التأثير السلبى على دخولهم، مؤكداً، أن إنتاج المصنع من السكر هذا العام أعلى من الأعوام الماضية.

يذكر أن عدد العاملين بالمصنع ما يقرب من ثلاثة آلاف عامل، ويعد المصنع من أكبر مصانع السكر على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتم انشاؤه مطلع الثمانينات، وافتتحه الرئيس الراحل أنور السادات، وزاره الرئيس المخلوع حسنى مبارك مرتين.

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