السيسي يكلّف وزارة الزراعة بتنمية المناطق الحدودية زراعيًا

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتنفيذ خطة عاجلة لتنمية وتطوير المناطق الحدودية بسيناء ومطروح طبقا لاستراتيجية الزراعة المصرية حتى عام 2030.

وبدأ الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة، عقد لقاءات مكثفة السبت ضمت لقاءا مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعقبة بلقاء مع شيوخ وعواقل محافظتي مطروح وشمال سيناء للوقوف علي مطالبهم لتحقيق التنمية الزراعية والتي تضمنت ضرورة تقنين أوضاع اليد للبدو لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسرة البدوية وانخراطهم في التنمية الزراعية وتطوير الثروة الحيوانية بهده المناطق.

ووافق وزير الزراعة علي مطالب أهالي سيناء بأن يتم الاكتفاء بـ«كشف العائلة» لإثبات الجنسية لأبناء سيناء عند التقدم بطلبات التملك في تقنين أوضاع اليد فيما وعدهم الوزير بعرض مطلبهم الخاص بتخفيض مبلغ تأمين دخول المزاد المغلق لأبناء سيناء لمساحة 10 آلاف فدان سيتم طرحها لهم من إجمالي 40 ألف فدان جاهزة للاستثمار الزراعي بسيناء.

وقال «البلتاجي»، في تصريحات صحفية، السبت، علي هامش لقاءات البدو انه تم سيتم تنفيذ خطة لتنمية الثروة الحيوانية في محافظة مطروح للاستفادة من الميزة النسبية للمنطقة في إنتاج الأغنام وتطوير القطاع الزراعي بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 35 واديا من إجمالي 70 وادي في محافظة مطروح، وأنه تم وضع خطة لتطوير باقي الوديان وإعادة الحياة لمزارع التين والزيتون بالمحافظة.

وأضاف «البلتاجي» أنه تقرر تطوير محطة الميكنة الرئيسية بمطروح وزيادة الميزانية المخصصة لتطوير المحطات التابعة لمركز بحوث الصحراء وبحث حلول مشاكل أهالي مطروح الخاصة بتمليك أراضي جمعيات الاستصلاح وتنمية الثروة الحيوانية.

وأوضح «البلتاجي» أنه يجري حاليا إنشاء مشروعات لحصاد الأمطار خلال موسم الأمطار الشتوية لتوفير المياه اللازمة للزراعة وتنمية الثروة الحيوانية وبحث إمكانية إنشاء مصانع صغيرة لاستغلال أصواف الأغنام البرقي الشهيرة وذلك في صناعة المنسوجات.