بالصور| فعالية "عايزين نعيش" للاشتراكيين الثوريين بالفيوم

توزيع استمارات "تمرد".. والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور

كتب : ميشيل عبدالله الثلاثاء 28-05-2013 22:37

نظمت حركة الاشتراكيين الثوريين بالفيوم فعالية احتجاجية بعنوان "عايزين نعيش"، مساء اليوم، بالتزامن مع جمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي ضمن حملة "تمرد".

وافترش أعضاء الحركة الأرض بشارع الفوال باللوحات التي تحمل العديد من الشعارات المطالبة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، والحق في العمل، وربط الأجور بالأسعار، ومنددين بالعشوائيات وتجاهل الدولة قاطنيها، وذلك بمشاركة بعض أهالي المنطقة، الذين رفعوا لافتات حملت شعارات "لسه الفقر لسه الجوع، حتى النور على طول مقطوع" و"غلِّي السكر غلِّي الزيت، بكره تبيعوا عفش البيت" و"ياللي بتحكم باسم الدين، لسه الفقراء بالملايين" و"حكومة مرسي بتقول: يكفى المواطن 8 جنيه في اليوم، شوفتوا النهضة" و"عشوائيات.. بطالة.. فقر.. استغلال.. أجور.. صحة.. سكن.. تعليم".