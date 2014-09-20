«جنايات القاهرة» تستمع لمرافعة النيابة في محاكمة الشاطر وبديع بـ«أحداث الإرشاد»

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، سماع مرافعة المستشار إسماعيل حفيظ ممثل النيابة العامة، في محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر بالإضافة إلى 15 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مكتب الإرشاد.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت قيادات «الإخوان» في القضية بتحريض عدد من أعضاء التنظيم على ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين، أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالتنظيم الكائن بضاحية المقطم بالقاهرة أثناء أحداث 30 يونيو الماضي، على نحو أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 91 آخرين.



>والمتهمون بالقضية هم: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبيه محمد خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم الاخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام العريان عضو مجلس الشورى السابق، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق وأحمد شوشة وحسام ابو بكر الصديق ومحمود الزناتي وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم ورضا فهمي ومصطفى عبدالعظيم البشلاوي ومحمد عبدالعظيم البشلاوي وعاطف عبدالجليل السمري.