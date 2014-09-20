وكيل الأزهر: تغيير شامل في المواد الشرعية والعربية لمواكبة العصر

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن التعليم الأزهري سيشهد، خلال المرحلة الحالية، طفرة تعليمية كبيرة لم يشهدها من قبل، «فقد بدأنا في تعديل وتخفيف المناهج الأزهرية بما يتناسب مع التطورات العصرية، وسيشهد هذا العام لأول مرة منهج الفقه الجديد على المذاهب الأربعة للمرحلة الإعدادية، بعد أن تم تعديله بصورة تتناسب مع العصر الذي نعيش فيه» .

وأضاف وكيل الأزهر، في تصريحات له، السبت، أن العام المقبل سيشهد تغيير شامل في المواد الشرعية والعربية للمرحلتين الثانوية والإعدادية، موضحًا أن لجان إصلاح التعليم بالأزهر تعمل ليل نهار من اجل النهوض بالتعليم الأزهري، «فهم في رباط حتى يتم الانتهاء من إعداد المناهج الجديدة» .

وأكد وكيل الأزهر أن هناك توجيهات واضحة من الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بشأن متابعة العملية التعليمية بالأزهر وتشديد الرقابة من أجل إصلاح منظومة التعليم الأزهري، وإعطاء المتفوق في عمله حقه ومكافأته، وعقاب كل من يقصر في أداء عمله.