شكري سرحان يحتج مرة ثانية من العالم الآخر!

أصبح عرض فقرة غنائية راقصة من تقاليد حفلات افتتاح وختام مهرجانات السينما في مصر وفى دول عربية أخرى دون غيرها من مهرجانات العالم، فإذا افتتح مهرجان للسينما بالغناء والرقص، فهل يفتتح أو يختتم مهرجان للرقص أو الغناء بعرض فيلم سينمائى!

من المهم طبعاً أن تكون الحفلات بهيجة وممتعة، ولابد من الموسيقى من الشارع إلى المسرح مثل أي حفل، وهى كافية لتحقيق البهجة والمتعة، ولكن ليس بالضرورة الرقص والغناء مع كل الحب والاحترام لكل الفنون.

وقد كان الناقد التشكيلى سمير غريب أول من ابتدع هذا الذي أصبح تقليداً في افتتاح وختام مهرجان الأفلام المصرية، عندما كان مديراً لصندوق التنمية الثقافية، الذي ينظم المهرجان، وكان من بين الاستعراضات الغنائية الراقصة في افتتاح إحدى الدورات استعراض لم يدرك صانعوه الخيط الرفيع بين الطرافة والسخرية وبين خفة الظل والسماجة، فتحول إلى إهانة للسينما مما جعل الممثل والنجم الكبير الراحل شكرى سرحان، وكان من ضيوف المهرجان، يقف في مكانه أثناء العرض ويحتج علناً وبعنف شديد على ما يقال على المسرح في حضور وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى.

ويبدو أن استعراض حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية في العاشر من سبتمبر الحالى كرر ما وقع فيه الاستعراض المذكور، ولو كان شكرى سرحان حياً لاحتج مرة ثانية، وربما احتج بالفعل من العالم الآخر، حيث قال العديد من النقاد الذين شاهدوا حفل الإسكندرية إنه اعتبر دار العرض السينمائى مكاناً لممارسة الموبقات كما سخر من النقد والنقاد وردد ما يقوله السوقة والرعاع عنهم وعن السينما.

أعلم جيداً مدى صدق نوايا الزميل العزيز الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية، والزملاء أعضاء الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الذين ينظمون المهرجان، ولكنهم جميعاً يعلمون المقولة السائدة بأن الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الطيبة.

وقد شاهدت أجزاء من حفل افتتاح المهرجان، وراعنى أن تهدى إدارته محافظ الإسكندرية على المسرح رسماً لوجه سيادته «وبالبرواز» فضلاً عن قبح الرسم، ومن غرائب مهرجانات السينما في مصر أيضاً، والتى أصبحت من التقاليد بدورها، ولا مثيل لها في كل مهرجانات العالم، تواجد مسؤولين كبار في الدولة على مسرح الافتتاح أو الختام، فالمسرح للسينمائيين وحدهم، وليس حتى لإدارة المهرجان.

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