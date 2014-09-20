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بالصور..محافظ سوهاج يشارك الطلاب أول يوم دراسي‎ بالعام الجديد

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بالصور..محافظ سوهاج يشارك الطلاب أول يوم دراسي‎ بالعام الجديد بالصور..محافظ سوهاج يشارك الطلاب أول يوم دراسي‎ بالعام الجديد

المحافظ أثناء الزيارة

حرص اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، على مشاركة الطلاب والمعلمين بداية العام الدراسى الجديد حيث تفقد صباح اليوم مدارس الإعدادية الجديدة بنات وأسماء الثانوية بنات، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لبداية العام الدراسى الجديد كما حضر السيد المحافظ مع التلاميذ فعاليات طابور الصباح وأدى معهم تحية العلم .

وهنأ المحافظ التلاميذ والمعلمين ببداية العام الدراسى وحثهم أيضا على ضرورة العمل وبذل الجهد وبداية العام الجديد بكل جد واجتهاد للارتقاء بالعملية التعليمية فى كلمته التى القاها أثناء طابور الصباح، مؤكدًا على أهمية العلم والتعليم من أجل النهوض بالأمم.

رافق المحافظ خلال جولته صباح اليوم عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة .

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