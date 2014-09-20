تحرير طفل مخطوف وتسلميه لأهله والقبض علي الجناة بالمنيا

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا، من إعادة طفل مخطوف لأهله خطفه مجهولين وطالبوا بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه، تم القبض علي الجناة وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

كان اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطاراً من مأمور مركز بنى مزار بتلقيه بلاغاً من محمد أسعد اليمنى، بأنه حال سيره بسيارته بطريق قرية أشروبة التابعة لدائرة المركز وبرفقته نجله أحمد10 سنوات، أنفجر إطار السيارة الأمامي مما أدي لتعطلها فتوجه لإصلاحه وترك نجله داخل السيارة.

ولدي عودته اكتشف عدم تواجده داخل السيارة وعلم بقيام مجهولين يستقلون دراجة نارية باختطافه ،وتلقيه اتصالات هاتفية تتضمن التهديد بقتل نجله حال عدم دفعه فدية 50 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه .

وتمكن فريق البحث الجنائي من كشف غموض الحادث والقبض علي الجناة بعد عمل عدة اكمنة ، حيث تم ضبط عزت.أ . خ 28 سنة عاطل ومقيم بالبهنسا التابعة لدائرة المركز وسبق اتهامه في 6 قضايا ، ومحمد .ع . ت 19 سنة، عاطل ، ومقيم بسمالوط.

وبمواجهة المتهمان أقر بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب محمود. ر . ف 31 سنة عاطل ومقيم بقرية أشروبة التابعة لدائرة المركز وسبق اتهامه في 7 قضايا وارشدا عن مكان احتجاز الطفل بمسكن الثاني حيث تم إطلاق سراحه وتسليمه لاهليته ، تحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .