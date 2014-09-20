بالفيديو والصور..«ملك الدريفت» المصرى يبدأ مشواره فى بطولة العالم بـ«sylvia s13»

يبدأ المتسابق المصرى رامى سرى، الملقب بملك الدريفت أولى مشاركاته فى بطولة العالم للدريفت 2014 يوم السبت المقبل فى جولة لاس فيجاس بالولايات المتحدة على أمل تحقيق إنجاز جديد له ولكل العرب .

وكتب سرى عبر حسابه على “فيسبوك” : “صباح الخير! كلها كام ساعة و السباق هيبدأ… #رامي_سري_في_بطولة_العالم”.

رامى سرى، الذى لمع اسمه خلال فترة وجيزة حيث فاز بلقب بطل ريد بل كار بارك دريفت مصر مرتين وحصل على المركز الثانى فى الجولة الإقليمية التى تجمع جميع متسابقى الشرق الأوسط مرة وحيدة ناهيك عن صولاته وجولاته فى بطولة أوتوكروس مصر التى كانت ضربة البداية له .

ويخوض رامى سري، السباقات بسيارة Sylvia S13 with a Supra engine بقوة 600 حصان.

ويحفل سجل رامى بالانجازات حيث أنه خاض عدد كبير من المنافسات والجولات داخل مصر وخارجها قرر رفع مستوى التحدى هذا العام ليتجه للمشاركة فى بطولة العالم للدريفت “فورميولا دريفت” التى ستكون المنافسة فيها شديدة للغاية حيث يتواجد فى تلك المسابقة محترفو و أبطال الدريفت من شتى أنحاء العالم.

رامى سرى يتدرب قبل بدء السباق…. الفيديو