أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي -
السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالفيديو والصور..«ملك الدريفت» المصرى يبدأ مشواره فى بطولة العالم بـ«sylvia s13»

Google+ Print
بالفيديو والصور..«ملك الدريفت» المصرى يبدأ مشواره فى بطولة العالم بـ«sylvia s13» بالفيديو والصور..«ملك الدريفت» المصرى يبدأ مشواره فى بطولة العالم بـ«sylvia s13»

يبدأ المتسابق المصرى رامى سرى،  الملقب بملك الدريفت أولى مشاركاته فى بطولة العالم للدريفت 2014 يوم السبت المقبل فى جولة لاس فيجاس بالولايات المتحدة على أمل تحقيق إنجاز جديد له ولكل العرب .

وكتب سرى عبر حسابه على “فيسبوك” : “صباح الخير! كلها كام ساعة و السباق هيبدأ… #رامي_سري_في_بطولة_العالم”.

رامى سرى، الذى لمع اسمه خلال فترة وجيزة حيث فاز بلقب بطل ريد بل كار بارك دريفت مرتين وحصل على المركز الثانى فى الجولة الإقليمية التى تجمع جميع متسابقى الشرق الأوسط مرة وحيدة ناهيك عن صولاته وجولاته فى بطولة أوتوكروس مصر التى كانت ضربة البداية له .

ويخوض رامى سري، السباقات بسيارة Sylvia S13 with a Supra engine بقوة 600 حصان.

ويحفل سجل رامى بالانجازات حيث أنه خاض عدد كبير من المنافسات والجولات داخل مصر وخارجها قرر رفع مستوى التحدى هذا العام ليتجه للمشاركة فى بطولة العالم للدريفت “فورميولا دريفت” التى ستكون المنافسة فيها شديدة للغاية حيث يتواجد فى تلك المسابقة محترفو و أبطال الدريفت من شتى أنحاء العالم.

رامى سرى يتدرب قبل بدء السباق…. الفيديو 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر

طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%