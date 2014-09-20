براءة «علاء عبد الفتاح» مهددة على باب النائب العام.. مخلوف: الإفراج عنه «غير جائز» والدفاع:«مُقدم الطعن يسعى للشهرة»

كتب: طارق سمير

“أطالب النائب العام باتخاذ اجراءات الطعن على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل علاء عبد الفتاح بأحداث الشوري”، بهذة الكلمات بدأ المحامى عزب مخلوف طلبه المقدم للنائب العام المستشار هشام بركات، طالبًا منه سرعة إجراء الطعن على القرار لمخالفته القانون، وبهذا يتضح أن هذا أول طلب مقدم رسميًا لرفض إخلاء سبيل الناشط علاء عبد الفتاح، فعلى الرغم من حصول القرار على إقبال كبير من الناشطين والمواطنين، فهناك رافضين أيضًا له.

مخلوف: الإفراج عن علاء عبد الفتاح «غير جائز»

قال المحامى عزب مخلوف، إن السبب الأساسي الذى دفعه للتقدم بهذة الطلب، هو أن القضية تعد رأى عام، وقرار إخلاء سبيل الناشط علاء عبد الفتاح لا يصح، فى مثل الظروف التى تشهدها البلاد، مضيفًا أن القرار غير جائز قانونيًا ، لأن الدائرة عندما تتنحى مستشعره الحرج، لا يمكن بعدها أن تقرر إخلاء سبيله، فتترك القرار للدائرة الجديدة التى تكلف من محكمة استئناف القاهرة، لذلك قرارات المحكمة تعد متعارضة.

وأكد “مخلوف” فى تصريحات خاصة لـ”وكالة أنباء أونا”،أن النيابة العامة كانت تطعن على كل قضايا الرأى العام عند صدور قرار مثل ما صدر بقضية قضيةعلاء عبد الفتاح، فلماذا هذة القضية لم يحدث بها ذلك، مشيرًا إلى أن خروج النشطاء ومروجي التظاهرات مرة أخرى، سوف يضيع علينا انجاز الثورات السابقة، وسيحاول النشطاء جاهدين أن يلغوا قانون التظاهر للعودة إلى التظاهر مرة اخرى بالميدان، وتخرب البلد مرة اخرى.

وتابع “مخلوف”، قرار تنحى المحكمة سيجعل الدائرة القادمة لنظر الجلسة فى وضع محرج، لأن قرار إخلاء السبيل يؤكد أن الأدلة ليست كافية ومشكك فيها، لذلك فتصدر المحكمة الجديدة قرارها بالبراءة.

دفاع علاء عبد الفتاح: مقدم الطعن يسعى للشهرة

ومن جانبه علق طاهر أبو النصر، محامى الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، على طلب الطعن المقدم للنيابة العامة، قائلًا ” إن هذا الكلام لا يصح التعليق أو الرد عليه، لأن الهدف من مثل هذة الطلبات هو الحصول على الشهرة ليس إلا، لأن هذا قرار محكمة لا يمكن التعليق عليه.

ولفت “أبو النصر” فى تصريحات لـ”أونا”، إلى إن هناك اساءه فى استخدام حق التقاضى، وعلي المشرع التدخل ليضع نص تشؤيع للتعامل مع التقاضى، مضيفًا ” أنا محامى وأتحدث عن القانون فقط وهذا الطعن، خارج نطاق القانون لذلك لم أتحدث عنه”.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد على الفقي، قررت الاثنين الماضي، التنحي عن نظر إعادة محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مجلس الشورى” لاستشعارها الحرج، كما قررت إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح، ووائل محمود محمد متولي، ومحمد عبدالرحمن، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وكان المكتب الفني للنائب العام، تلقي بلاغًا، لمطالبة النيابة العامة ، باتخاذ إجراءات الطعن على قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقي، بإخلاء سبيل الناشط السياسي علاء عبدالفتاح على ذمة اتهامه في قضية “أحداث مجلس الشورى”.

وحمل البلاغ رقم 19318 عرائض النائب العام، حيث أكد البلاغ أن هيئة محكمة جنايات القاهرة قررت التنحي عن نظر القضية، وهذا القرار مشروع قانونا، إلا أنها خالفت القانون حين قررت إخلاء سيل علاء عبدالفتاح وآخرين، مشيرا إلى أن قرار المحكمة بالتنحي، ينهي دورها و يمنعها من نظر أوراق القضية، واتخاذ أي قرارات أخرى، تثير جدلا قانونيا وشعبيا في الشارع المصري.

طالب البلاغ النائب العام بالطعن على قرار إخلاء سبيل كافة المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء، وعرض الامر على الدائرة التي خصصت لنظرها حيث انها المنوطة بنظر تلك القضية ولها كامل الحرية في إصدار قرار الاخلاء من عدمه.