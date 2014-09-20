رئيس الوزراء يناقش سيناريوهين بشأن إجازة عيد الاضحى المبارك

ناقش المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تقريرًا يتضمن سيناريوهين بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك، الأول فى حالة أن تكون وفقة عيد الأضحى موافقة يوم الجمعة الثالث من شهر أكتوبر المقبل فتكون الإجازة بالنسبة للعاملين فى الحكومة “وزارة – مصالح – هيئات عامة – وحدات الإدارة المحلية” اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر، وحتى يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2014، شاملة إجازة الاحتفال بعيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.

وبالنسبة للعاملين فى القطاع العام فستكون الإجازة إعتبارًا من الجمعة 3 أكتوبرـ وحتى يوم 6 أكتوبر 2014، شاملة إجازة الاحتفال بعيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.

والثانى فى حالة أن تكون وفقة عيد الأضحى موافقة يوم السبت 4 أكتوبر فتكون الإجازة بالنسبة للعاملين فى الحكومة “وزارة – مصالح – هيئات عامة – وحدات الادارة المحلية” اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 أكتوبر، وحتى يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2014، شاملة اجازة الاحتفال بعيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.

أما بالنسبة للعاملين فى القطاع العام فستكون الإجازة اعتبارًا من السبت 4 أكتوبر، وحتى يوم 6 أكتوبر 2014، شاملة إجازة الاحتفال بعيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.

يذكر أن هذه الإجازة دون حساب أيام أخرى تعويضًا عن تداخل إجازة وقفة عيد الأضحى فى العطلة الأسبوعية أو تداخل أجازة عيد القوات المسلحة فى إجازة عيد الأضحى.

أ ش أ