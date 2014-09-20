بالفيديو .. الاتحاد ينتفض برباعية أمام بتروجيت والوقت القاتل ينقذ دمنهور

فوز مقنع برباعية مقابل هدفين، حققه الاتحاد السكندري على حساب بتروجيت في الجولة الثانية من الدوري المصري.

ونجح دمنهور في اقتناص نقطة ثمينة أمام حرس الحدود بعد التعادل بهدف لكل فريق.

الاتحاد رائع

45 دقيقة فقط شهدت رباعية نظيفة من الاتحاد في مرمي بتروجيت.

الأثيوبي أوميد أوكيري افتتح أهداف الاتحاد في الدوري في الدقيقة 7، قبل أن يعزز محمد سمير تقدم الاتحاد برأسية رائعة في الدقيقة 19.

الدقيقة 34 انفرد محمد حمدي زكي بمرمي بتروجيت مستغلا "سرحان" دفاع الفريق البترولي ليسجل الثالث للاتحاد.

ثمان دقائق فقط بعد الهدف الثالث، عاد بعدها من جديد الأثيوبي أوكيري ليسجل الرابع للاتحاد، ليتوج 45 دقيقة أولي ولا أروع للفريق السكندري.

عودة لا تغني

نجح بتروجيت في تقليص النتيجة في الدقيقة 72 من عمر المباراة عن طريق أسامة محمد من ركلة جزاء.

قبل أن يسجل محمد رجب هدف ثاني لبتروجيت قبل نهاية المباراة بسبع دقائق.

عودة متأخرة من الفريق البترولي لن تغير النتيجة والواقع بفوز رائع رباعي للاتحاد.

ورفع الاتحاد رصيد إلى النقطة الرابعة بعد تعادل أول أمام الجونة، بينما تجمد رصيد بتروجيت عند نقطة واحدة.

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دمنهور يجتاز الحدود

في الوقت الذي انتظر فيه الجميع صافرة الحكم لإعلان فوز حرس الحدود بهدف نظيف، نجح حمادة الغنام في إحراز هدف التعادل لدمنهور، لينتهي اللقاء 1-1.

الحدود افتتح التسجيل عن طريق أحمد حسن مكي في الدقيقة 18، وكاد مكي أن يعزز النتيجة أكثر من مرة لولا القائم والحارس.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة وبالتحديد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من ضائع، نجح الغنام في تعديل النتيجة.

دمنهور خسر المباراة الأولي أمام سموحة بخماسية، والحدود نجح في الفوز على الأسيوطي في افتتاحية الدوري.

هدف غنام حصد أول نقاط دمنهور في الدوري الممتاز، وحرم الحدود من تصدر الدوري.

شاهد - أهداف مباراة حرس الحدود ودمنهور