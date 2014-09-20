أنجلينا جولي تزيد من وعي السيّدات في محاربة السرطان

كشفت دراسة جديدة عن أنّ النجمة العالمية Angelina Jolie، التي أقدمت على استئصال ثدييها، منذ فترة، للوقاية من مرض السرطان، ساهمت في زيادة عدد السيّدات اللواتي خضعن لاختبارات سرطان الثدي الوراثيّ في بريطانيا.

وقالت Gareth Evans المسؤولة عن الدراسة، التي رعتها جامعة مانشستر، إنّ Jolie البالغة من العمر 39 عاماً لها على الأرجح تأثير أكبر من غيرها من المشاهير بسبب مظهرها كامرأة قويّة ومتألّقة.

واعتبرت الدراسة التي أطلق عليها اسم "Angelina’s Effect" أنّ مظهر Jolie البراق وعلاقتها بزوجها النجم Brad Pitt ساهما في تقليل مخاوف المرأة من الجراحة.

وكانت Angelina، التي تزوّجت منذ فترة قصيرة، قد أعلنت عن خضوعها للجراحة في العلن كي تكون قصّتها مصدر إلهام لغيرها من النساء في محاربة المرض القاتل.

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