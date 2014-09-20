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صوفيا لورين تسرد تفاصيل حياتها في كتاب جديد

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السبت 20-09-2014 14:30

بمناسبة بلوغها عامها الـ80، طرحت الممثلة العالمية Sophia Loren كتاباً يروي تفاصيل حياتها، ويحمل عنوان " Yesterday, Today and Tomorrow - My Life".

سردت Loren في هذا الكتاب جميع مراحل حياتها، التي شهدت صعوداً من الفقر إلى الثراء والشهرة، كما ذكرت فيه العديد من القصص الشيّقة، منها كيف أوقفت محاولات الممثل الأمريكي Marlon Brando للتقرّب منها، وعلاقتها بالممثل الإنجليزي Cary Grant.
وكشف مصدر صحافي أنّ Sophia Loren أخذت اسم الكتاب من فيلمها الشهير الذي يحمل نفس الاسم للمخرج الإيطالي Vittorio De Sica.

يُشار إلى أنّ الكتاب هو بمثابة تعريف بالعديد من الشخصيّات السينمائية العالمية على مدار 60 عاماً، ويعرض حياة فتاة بسيطة من جنوب إيطاليا، أصبحت واحدة من أشهر نجمات السينما العالمية.

 

من هي الأكثر إثارة بين نجمات هوليوود القدامى؟

 

 

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