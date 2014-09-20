هيا فياض تتهم عبدالله العامر بالنصب

اتهمت الفنانة هيا فياض الفنان والمنتج عبدالله العامر بالنصب، موضحة أن العامر ومنذ أكثر من عامين لم يعطها أجرها عن مشاركتها في بطولة الجزء الرابع من مسلسل "هوامير الصحراء 4".

وقالت في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": طالبت بأجري من الفنان عبدالله العامر عدة مرات، ولم أجد منه أي تجاوب في إعطاء حقي، وبالطبع لم يلتزم بتعاقدي مع شركته الإنتاجية، ليس فقط من ناحية الأجر ولكن في جهة أماكن الملابس والمجوهرات التي أيضاً كانت من جيبي الخاص، حيث لم يكن هناك أي تعاون منه كمنتج وممثل، لذا فلن أتعاون مع العامر نهائياً مرة أخرى.

وأكدت هيا فياض أن علاقاتها بالوسط الفني السعودي جيدة سواء بالفنانين أو المنتجين، معتبرة الغيرة بين الفنانات في اللوكيشن أمر طبيعي ويدور في فلك المنافسة الشريفة.

وأوضحت أنها انتهت منذ أيام من تصوير دورها في بطولة الفيلم السعودي المصري "زان" في القاهرة ومن المقرر أن يتم عرضه خلال عيد الأضحى المبارك، وهو من تأليف سمير بدير، وإخراج وائل عبدالقادر، وإنتاج محمد العنزي، وبطولة: تركي اليوسف وعفاف شعيب وياسمين جيلاني وشيما الحاج وهيا فياض.

وأشارت الفنانة هيا فياض إلى أنها تبحث عن الكيف لا الكم فيما تقدمه من أعمال، مثل مسلسلات "طاش 17" و"أنت طالق" و"خوات موسى"ن وهذا ما وجدته أيضاً في فيلم "زان" الذي يحمل قيمة ورسالة هامة في مواجهة السحر والشعوذة، وقالت: سعدت جداً بالمشاركة في بطولة الفيلم، أجسد شخصية متسلطة وماكرة وهي شقيقة "حمد" بطل العمل، التي تخاف على شقيقها وثروته، من زوجته التي توقع حمد ضحية لأعمال السحر والشعوذة من جانبها، وأنها تنصحه على مدار الأحداث بأن يتزوج على زوجته الشريرة.

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