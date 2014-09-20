17 نجمة أمضين الصيف وهنّ حوامل

برغم أنّ عام 2014 حمل لنا الكثير من الوفيات والانفصالات، فإنّه حمل الأمل إلى 17 نجمة عالميّة أمضين صيف عام 2014 وهنّ حوامل.

وبهذا العدد الكبير، شهدت الساحة الفنية كثيراً من الأزياء المميّزة والإطلالات الخاصّة بالحمل.

وهذه لائحة بأسماء النجمات اللواتي أمضين صيف 2014، وهنّ حوامل:

1- Zoe Saldana: حامل بتوأمين من زوجها Marco Perego.

2- Scarlett Johansson: رزقت بطفلة من خطيبها Romain Dauriac.

3- Hayden Panettiere: حامل بطفلها الأوّل من خطيبها Wladimir Klitschko.

4- Milla Jovovich: حامل بطفلها الثاني من زوجها Paul W.S. Anderson.

5- Rachel Bilson: حامل بطفلة من خطيبها Hayden Christensen.

6- Kelly Rowland: حامل بطفلها الأول من زوجها Tim Witherspoon.

7- Mila Kunis: حامل بطفلها الأول من خطيبها Ashton Kutcher ومن المتوقع أن تنجب خلال أيّام.

8- Kristen Bell: حامل بطفلها الثاني من زوجها Dax Shepard.

9- Kourtney Kardashian: حامل بطفلها الثالث من Scott Disick.

10- Ali Larter: حامل بطفلها الثاني من زوجها Hayes MacArthur.

11- Savannah Guthrie: حامل بطفلها الأول من زوجها Mike Feldman.

12- Alyssa Milano: أنجبت طفلتها الثانية من زوجها David Bugliari منذ أيام.

13- Rosamund Pike: حامل بطفلها الثاني من حبيبها Robie Uniacke.

14- Alicia Keys: حامل بطفلها الثاني من زوجها Swizz Beatz.

15- Chelsea Clinton: حامل بطفلها الأول من زوجها Marc Mezvinsky.

16- Eva Mendes: أنجبت طفلة منذ أيام من حبيبها الممثل Ryan Gosling.

17- Stacy Keibler: أنجبت طفلتها الأولى منذ أيام من زوجها Jared Pobre.

مبروك ... كيت ميدلتون