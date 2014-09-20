ممثلو لبنان يدعمون تقلا شمعون وزوجها في مشروعهما الجديد

استطاعت الممثلة اللبنانية تقلا شمعون فرج الله وزوجها طوني من جمع حشد كبير من الممثلين اللبنانيين ومنتجين وكتاب عرب، في جامعة سيدة اللويزة ليتشاركوا معهم فرحة مشروع إطلاق الأكاديمية اللبنانية للسينما "وسامة" للإنتاج الفني، والتي تعمل على تدريب الكوادر الفنية التي تريد دخول عالم التمثيل.

تقلا زوجها أرادا أن يكملا حلم الراحل السوري أديب خير كونه أراد أن يحقق هذا المشروع، إلا أن الموت سرقه قبل تحقيق حلمه. تقلا أكدت لـ"سيدتي نت" أن "هذا المشروع كان قد بدأ قبل رحيل خي، وكان يسعى لتأسيس هيكيلية درامية حقيقية من خلال تدريب طلاب يعملون بمهنة التمثيل لتحفيزهم بالدخول أكثر في العمل على الأرض. ورداً على سؤال، حول إصرارها أن يكون الممثل متخرجاً من أكاديمية التمثيل، قالت: " الاكاديمية أساسية ان كنا نعمل أمام الكاميرا ام خلفها، وهذا لا يمنع ان نكوّن معاهد تقوم بتخصيص الطلاب وتأهيلهم. وأضافت: " لا يجوز أن نرى أشخاص بدور صغير لا يعلمون مهنة التمثيل".

وأملت تقلا أن يصبح الحلم حقيقة ويتحقق مشروع خير، بمساعدة منتجين من سوريا ولبنان كانوا حاضرين في هذا اللقاء، وكلهم أثنوا على الفكرة التي قامت بها تقلا زوجها لاسيما المخرج سامر البرقاوي والكاتب محمد النابلسي والمنتجون زياد شويري ومروان حداد وجمال سنان.

كان لافتاً حضور ممثلات كبار كالممثلة ليلى قمري التي لعبت دور والدة الفنانة ميريام فارس في مسلسل "اتهام"، والممثلة ختام اللحام التي تلعب دور "درة" في برنامج "ستار أكاديمي".

كما تمّ تكريم كل المنتجين من قبل "LFA" (Lebanese film academy&club)، وهم بدورهم وزعوا شهادات على الطلاب الذين شاركوا في دورات مع المركز ان كان أمام الكاميرا أم خلفها.