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تركيا تعلن نزوح 45 ألف سوري كردي إليها بعد هجوم «داعش» على قرى كردية

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أعلنت تركيا، السبت، أن قرابة 45 ألف من السوريين الأكراد قد دخلوا إلى أراضيها، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن فروا من الاشتباكات الدائرة مع مسلحي تنظيم «داعش».

وقال مساعد رئيس الوزراء التركي، نعمان كورتولموش، في تصريحات نقلتها إذاعة «أوروبا الحرة»، أن ما يقرب من 45 ألف من السوريين الأكراد عبروا الحدود من 8 نقاط دخول منذ أن أعلنت تركيا فتح الحدود، الجمعة.

يذكر أن مسلحي تنظيم «داعش» استولوا في الأيام الأخيرة على العشرات من القرى قرب بلدة عين العرب، في شمال سوريا، بالقرب من الحدود التركية، الأمر الذي دفع رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود برزاني، لمناشدة المجتمع الدولي لإنقاذ السوريين الأكراد من مذابح مسلحي «داعش».
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