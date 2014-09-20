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وزير خارجية إسبانيا يوجه دعوة لنظيره الإيراني لزيارة مدريد

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أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه جارسيا مارجالو، خلال لقائه مع وزيرالخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، استعداد مدريد استخدام إمكانياتها وتوظيفها في المباحثات السياسية مع دول الشرق الأوسط وإيران في سبيل التوصل إلى حلول ناجحة تعالج بدورها المعضلات القائمة لاسيما في سوريا والعراق.

ووجه مارجالو، مساء الجمعة، حسبما أفادت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، على موقعها الإلكترونى، دعوة رسمية لنظيره الإيراني لزيارة بلاده، معتبرا أن الزيارة المرتقبة ستشكل خطوة مهمة في مسار تطور العلاقات الثنائية.


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