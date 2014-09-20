حرس الحدود بالوادى الجديد تحبط محاولة تهريب سجائر مسرطنة قادمة من لبيبا

تمكنت قوات حرس الحدود من القبض على 10 مهربين وخمس سيارات دفع رباعي أثناء قيامهم بالمرور بإحدى المناطق الجبلية الواقعة بين منطقة الفرافرة والحدود الليبية .

> وأكد مصدر عسكري أنه تم إلقاء القبض على المهربين أثناء قيامهم بتهريب كميات كبيرة من السجائر المسرطنة القادمة من ليبيا استعدادًا لإدخالها البلاد من ناحية الفرافرة ثم إلى مطروح.

> وأشار المصدر، إلى أنه تم التحفظ عليهم لترحيلهم إلى المنطقة الجنوبية العسكرية بأسيوط لتباشر النيابة التحقيقات.