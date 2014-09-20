جريح «الأندية الإفريقية» يبحث عن «الكونفدرالية».. الأحمر يسعى لحلج القطن الكاميرونى لإستعادة البطولة الغائبة

تترقب الجماهير المصرية والعربية والإفريقية مواجهة الشياطين الحمر وبطل الكاميرون التى تحمل الرقم 5 فى تاريخ مواجهات الفريقين كونها قد تحدد بشكل كبير من سيخطف بطاقة التأهل لنهائى الكونفيدرالية.

تاريخ مباريات الفريقين .. فوزين للأهلى وتعادلين

التقى الفريقان 4 مرات من قبل، وكانت الأولى فى ذهاب نهائى دورى الابطال الأفريقى نسخة 2008 تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزيه دى سيلفا، وأقيمت باستاد القاهرة وحسمها الأهلى بهدفى وائل جمعه مدير الكرة حالياً والأنجولى فلافيو، وتعادل الفريقان فى الإياب 2-2 وسجل للأهلى أحمد حسن وشادى محمد.

وكانت المرة الثالثة فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الإفريقى الموسم الماضى وتعادلا فى جاروا 1-1 وكانت نفس نتيجة الإياب التى أقيمت باستاد الجونة وخطف أبناء محمد يوسف وقتها بطاقة التأهل للنهائى بضربات الجزاء الترجيحية وتوج باللقب فى نفس الموسم , ويدخل أبناء قلعة الجزيرة تلك المواجهة بالعديد من الدوافع منها الحفاظ على الهيبة الإفريقية بعد الخروج من دورى الأبطال واستمرار التواجد فى المحافل القارية وكذلك محاولة حصد اللقب ليكون أول فريق مصرى يفوز بها.

الأهلى يودع دورى أبطال إفريقيا ليصل لقبل نهائى الكونفدرالية

ودع النادى الأهلي بطولة دورى أبطال افريقيا أمام فريق أهلى بنى غازى لينتقل الى البطولة الكونفدرالية التى لم يحققها من قبل طوال التاريخ.

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الدور فبل النهائي بعد التعادل مع منافسه النجم الساحلي التونسي في الجولة الاخيرة لدور الثمانية بكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وارتفع رصيد الأهلي بهذا التعادل إلى تسع نقاط ليتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى الدور قبل النهائي متصدرا للمجموعة، بعدما تفوق بفارق المواجهات المباشرة عن سيوي سبور الإيفواري صاحب المركز الثاني والمتساوي معه في نفس الرصيد ليتأهلا معا إلى المربع الذهبي، فيما ارتفع رصيد النجم الساحلي إلى ست نقاط لكنه ظل في قاع الترتيب.

جاريدو يستقر على تشكيل الأحمر

استقر الاسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي على تشكيلة فريقه استعدادا لملاقاة القطن الكاميروني والمقرر لها السادسة مساء السبت بذهاب قبل نهائي كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”.

وشهدت القائمة عودة أحمد خيري للتشكيلة الأساسية بعد غيابه عن مباريات فريقه للاصابة، حيث شارك بديلا في مباراة النجم الساحلي.

حراسة المرمى: شريف إكرمي.

خط الدفاع: محمد نجيب، سعد سمير، باسم علي، صبري رحيل.

خط الوسط: حسام غالي، تريزيجيه، أحمد خيري، محمد فاروق.

خط الهجوم: وليد سليمان وعمرو جمال.