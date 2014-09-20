الاعدام لـ5 والمؤبد لآخرين من أنصار بيت المقدس فى قضية “خلية أكتوبر”

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، 5 متهمين بالاعدام كما عاقبت متهمين بالسجن المؤبد وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية أكتوبر”، والمتهمين فيها بارتكاب جرائم تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد محمد عمار، وحضور حسام فتحي ممثل النيابة، وسكرتارية سيد حجاج.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد سبق أن أمر في شهر مارس الماضي، بإحالة المتهمين السبعة إلى محكمة الجنايات، حيث تضمن قرار الاتهام ٤ متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الهاربين وحبسهم احتياطيا وتقديمهم للمحاكمة.

والمتهمون هم: محمد إبراهيم فتحي محمد، وكنيته “أبو أنس”، ٢٧ سنة، نقاش، محبوس احتياطيا، ثم وليد حافظ مهران عبد الرحمن، وكنيته “خطاب”، ٣٤ سنة، عاطل، محبوس احتياطيا، ومحمد أحمد حسن عبده، وكنيته “أبو خطاب”، ٢٧ سنة، عامل “هارب”، ومحمد عبد الحميد إبراهيم، وكنيته “أبو القعقاع”، ٢١ سنة، سائق، محبوس، وأحمد سعد محمد، وشهرته أحمد الصغير “هارب”، وأحمد محمد فؤاد عبد الرحمن، وكنيته “أبو يوسف”، ٣٥ سنة، مسئول تطبيقات نظم معلومات، محبوس، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم “هارب”.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر، وإصابة الشرطي محمد طه السيد بطلقة في رأسه تسببت في انفجار المخ على نحو أدى إلى وفاته، والشروع في قتل باقي أفراد القوة عمدا مع سبق الإصرار.