وكيل الأزهر:التعليم الأزهري سيشهد خلال المرحلة الحالية طفرة تعليمية كبيرة

صرح فضيلة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف أن التعليم الأزهري سيشهد خلال المرحلة الحالية طفرة تعليمية كبيرة لم يشهدها من قبل مع بدء تعديل وتخفيف المناهج الأزهرية بما يتناسب مع التطورات العصرية ، وسيشهد هذا العام لأول منهج الفقه الجديد على المذاهب الأربعة للمرحلة الإعدادية بعد أن تم تعديله بصورة تتناسب مع العصر الذي نعيش فيه .

كما كشف وكيل الازهر عقب قيامه بجولة تفقدية اليوم على بعض المعاهد الازهرية مع بدء العام الدراسى الجديد أن العام المقبل سيشهد تغييرا شاملا في المواد الشرعية والعربية للمرحلتين الثانوية والإعدادية ، موضحا أن لجان إصلاح التعليم بالأزهر تعمل ليل نهار من اجل النهوض بالتعليم الأزهري فهم في رباط حتى يتم الانتهاء من إعداد المناهج الجديدة .

كما قرر الدكتور شومان إعطاء جميع شيوخ ووكلاء المعاهد ومن علاهم من الدرجات فرصة أسبوع لارتداء الزي الأزهر مع التشديد علي الطلاب والطالبات خاصة المرحلة الثانوية بضرورة الحضور وإرسال خطابات إنذار لكل من يتخلف عن الحضور للمعهد وحرمان من يخالف التعليمات من دخول الامتحان ، وطالب جميع المعاهد بضرورة التزام المدرسين بالمناهج الدراسية وعدم الخروج عنها والحديث عن أي شيء يخالف المنهج الدراسي ، والتأكيد على جميع المدرسين بضرورة غرس حب الوطن والولاء له في نفوس الطلاب .

كما أكد وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان خلال زيارته التفقدية لبعض المعاهد أن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر واضحة بشأن متابعة العملية التعليمية بالأزهر وتشديد الرقابة من أجل إصلاح منظومة التعليم الأزهري وإعطاء المتفوق في عمله حقه ومكافأته ، وعقاب كل من يقصر في أداء عمله .

وطالب وكيل الأزهر رؤساء ووكلاء المناطق الأزهرية بالمرور على المعاهد وتقديم تقرير مفصل عن نسبة الحضور والغياب وتذليل الصعوبات .

وشملت الجولة التفقدية لوكيل الازهر متابعة سير الدراسة بمعاهد الغد المشرق ، والإمام البخاري بالتجمع الخامس ، ومعهد العباسية الإعدادي الثانوي للبنين ، ومعهد العباسية للفتيات ، ومعهد البراموني الإعدادي.

من جهة أخري ، قام فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالمرور على عدد من المعاهد الأزهرية ببني سويف خلال تواجده بالمحافظة ، كما قام الشيخ جعفر عبد الله على رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بتفقد عدد من المعاهد بمنطقة القاهرة الأزهرية ، فيما تفقد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر مؤمن متولي إبراهيم الدراسة بمنطقة الأقصر .

أ ش أ