5 مدرعات و 12 مجموعة قتالية لفض اشتباكات مسلحة بين عائلتين بدار السلام بسوهاج

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن سوهاج بعد الدفع بـ 5 مدرعات و 12 مجموعة قتالية من السيطرة على الاشتباكات المسلحة وتسير الطريق الزراعى الشرقى السريع القاهرة – أسوان والطرق الداخلية أمام قرية البلابيش القبلية والمستجدة عقب تجدد الاشتباكات اليوم بين عائلة “المناصرة” التى تنتمى لنجع الشيخ إمبادر بالبلابيش القبلية و نجع الضبعة التابع للبلابيش المستجدة بمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج.

بدأت فتيل الأزمة منذ 4 أيام عقب نشوب أزمة بين العائلتين راح ضحيتها شخص وأصيب أخر، تم إيداعه بمستشفى سوهاج الجامعى بعد إصابتة بطلق نارى بسبب قيام عدد ممن ينتمون “للمناصرة” بخطف سيارة محملة بالأسماك ملك لأحد أبناء الضبعة.

واشتعل الموقف عندما لقيت إحدى السيدات مصرعها وأصيبت أخرى اليوم، عقب تجدد الاشتباكات بين العائلتين.

وأكد مصدر لوكالة أنباء “ONA” أن الوضع الأمنى الأن بالمنطقة تحت السيطرة، وقوات الأمن تمكنت من العثور على السيارة المسروقة بما تحتوى عليه من أسماك .