العلماء يكتشفون الثقب الأسود العملاق.. كتلته 21 مرة ضعف كتلة الشمس

اكتشف علماء الفلك ثقبا عملاقا في المجرة«M60 – UCD1k ,ID» تعادل كتلته 15% من كتلة تلك المجرة، وتبلغ كتلته 21 مرة ضعف كتلة الشمس، ويبعد الثقب الهائل 54 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

وتم اكتشاف الثقب باستخدام المعلومات التي أرسلها التلسكوب الفضائي «هابل» والمراصد الفلكية الأرضية، في المجرة «M60 – UCD1k ,ID»، وهي إحدى المجرات الصغيرة ذات الكثافة العالية، وتقع على بعد 54 مليون سنة ضوئية من الأرض.

بموجب حسابات علماء الفلك، تعادل كتلة هذه المجرة 200 مليون مرة كتلة الشمس. وأوضح علماء الفلك أنه إذا وقف المراقب وسط هذه المجرة، فسيلاحظ أن السماء مليئة بالنجوم، ويمكن رؤية حوالي المليون منها بالعين المجردة، في حين لا يمكن من الأرض رؤية أكثر من 4000 نجم.

وتفوق كتلة الثقب الأسود الذي اكتشفه العلماء في مركز هذه المجرة 21 مليون مرة كتلة الشمس.

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ويشير هذا الاكتشاف إلى أن المجرات «القزمية» الصغيرة قد تكون في الواقع تكونت من بقايا من أكبر المجرات التي تمزقت أثناء التصادم مع مجرات أخرى، وليس نتيجة الجزر الصغيرة من النجوم التي تكونت بشكل معزول.

ويأمل الباحثون في جامعة «يوتاه» الأمريكية في أن يقود هذا الاكتشاف إلى إثبات النظرية القائلة بأن تلك المجرات الصغيرة يمكن أن تحتوي على ثقوب سوداء في مراكزها، بما يكشف عن طبيعتها ويحدد مصيرها.