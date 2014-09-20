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«السادات»: زيارة السيسي للولايات المتحدة فرصة لإعادة صياغة وضع مصر

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قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح للولايات المتحدة الأمريكية من أجل المشاركة في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي فرصة سانحة من أجل تقريب وجهات النظر بين وواشنطن، وكذلك عدد من دول الاتحاد الأوروبي «التي تغفل حقيقة ما يحدث في مصر».

وحذر «السادات» في بيان صادر عنه، السبت، من سعي «إخوان أمريكا» لتنظيم مظاهرات مناهضة للرئيس خلال زيارته، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين وزارة الخارجية والسفارة المصرية في واشنطن، إلى جانب الجاليات المصرية والعربية، لتجهيز استقبال حافل للرئيس «الذي حمل روحه على كفه، وتصدى للإخوان، ويحارب الإرهاب».

وأشاد، بحسب البيان، بمبادرة حركة «خليجيون يحبون مصر»، والتي أعلنت استعدادها لتنظيم فعاليات لدعم السيسي خلال وجوده في الولايات المتحدة.

وأوضح «السادات» أن زيارة السيسي تعكس إعادة صياغة الوضع المصري وحجم الدولة المصرية، بعد أن استعادها الشعب من مختطفيها، منوهًا إلى أن «المزايدة المتوقعة لبعض الدويلات عديمة القيمة سيقابلها دعم شعبي في مصر والخارج للرئيس السيسي»، على حد تعبيره.

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