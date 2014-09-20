كونتي: اليورو طريق الفوز بكأس العالم

يعتقد أنطونيو كونتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا أن الظهور بشكل جيد في بطولة يورو 2016 هام من أجل مواصلة الطريق بعدها للفوز بكأس العالم.

وتولى كونتي مسؤولية تدريب منتخب إيطاليا، عقب الخروج من دور المجموعات من مونديال 2014.

وقال كونتي لصحيفة "كوريير ديللو سبورت": "وقعت على عقد لموسمين مع الاتحاد الإيطالي ولم يخبرني أحد أن الفوز باليورو إجباري، ولكن البطولة خطوة مهمة".

وأوضح مدرب يوفنتوس "أنا شخص يحب الفوز، ولذلك سنسعى للتأهل لليورو أولا وبعدها سنعمل بجد دون تحديد حد أدنى للأهداف، حتى نعود للقمة".

وأتم "اليورو طريق للفوز بكأس العالم".