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شابي يشعر بالإحباط من تجاهل ديل بوسكي

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شابي يشعر بالإحباط من تجاهل ديل بوسكي شابي يشعر بالإحباط من تجاهل ديل بوسكي

أ ش أ - للمرة الاولى اعترف شابي نجم نادى برشلونه الاسبانى بأنه شعر بالاحباط بسبب تجاهل فيسينتى دل بوسكى المدير الفنى للمنخب الاسبانى لضمه فى القائمة الاساسية بعد هزيمة الفريق المهينة فى اولى مبارياته فى كاس العالم امام هولندا.

كان الهولندى قد الحق بمنتخب لاروخا هزيمة ساحقة بنتيجة 5-1، وكان شابى احد ضحايا هذه الهزيمة وتم تجاهله فى المباريتين الاخريين فى البطولة التى خرج منها الفريق من دور المجموعات.

وقال شابي فى تصريحات لكانال + " كان امرا محبطا الا أشارك امام تشيلى، لقد طلب منى المدرب البقاء مع المنتخب عامين آخرين بعد بطولة اليورو 2012 وكان امرا محبطا الا اشارك فى المباريات بعد مباراة هولندا".

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