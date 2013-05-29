عمرو جمال: والدتي تنبأت بهدفي

أبدى عمرو جمال مهاجم الأهلي الشاب سعادته بهدفه الأول في ظهوره أمام غزل المحلة والذي منح فريقه النقاط الثلاثة بعد الفوز 2-1.

وسجل جمال هدفا برأسية رائعة في الوقت القاتل من المباراة بعد دقائق من اشتراكه كبديل.

وقال عمرو جمال للصحفيين: "سعيد بمشاركتي وثقة محمد يوسف (المدير الفني) في إمكانياتي وأتمنى الاستمرار على هذا المستوى والمشاركة".

وأضاف "عند معرفة والدتي بدخولي القائمة بشرتني بأنني سأسجل هدفا وسيكون لي تأثير مع الفريق وهو ما حدث".

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