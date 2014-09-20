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تشيشاريتو: رونالدو يساعدني كثيرا في ريال مدريد

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تشيشاريتو: رونالدو يساعدني كثيرا في ريال مدريد تشيشاريتو: رونالدو يساعدني كثيرا في ريال مدريد

صرح خافيير هيرنانديز نجم ريال مدريد الجديد، بأن زميله كريستيانو رونالدو ساعده كثيرا فى الاستقرار والتكيف مع الفريق فى الأسابيع الأولى لانتقاله لصفوفه قادما من مانشستر يونايتد الانجليزى.

وكان المكسيكى تشيرشيريتو قد انضم للريال على سبيل الإعارة مدة موسم واحد وارتبط سريعا بعلاقة قوية مع النجم البرتغالى وهو يحاول تثبيت أقدامه مع الفريق.

وقال هيرنانديز، فى تصريحات لصحيفة اس "رونالدو عاملنى بطريقة رائعة، يمكننا أن نناقش العديد من الأمور فيما بيننا ولكن صدقونى أنه كما هو الحال فى مانشستر فإن جميع اللاعبين يقدمون يد العون وجعلونى أشعر بأننى شخص يحظى بالترحاب".

يذكر أن هيرنانديز وجد نفسه خارج اهتمامات ديفيد مويس المدير الفنى السابق مانشستر يونايتد، كما أخفق الموسم الحالى فى حجز مكان فى تشيكلة المدرب الهولندى لويس فان جال مما دفعه لقبول الانتقال على سبيل الإعارة للنادى الملكى.

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