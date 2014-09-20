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وكيل التعليم بجنوب سيناء: 5 دقائق من كل حصة عن “الانتماء للوطن”

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وكيل التعليم بجنوب سيناء: 5 دقائق من كل حصة عن “الانتماء للوطن” وكيل التعليم بجنوب سيناء: 5 دقائق من كل حصة عن “الانتماء للوطن”

وكيل مديرية التعليم بجنوب سيناء

قال اللواء فريد دعوش السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، إن جميع مدارس جنوب سيناء استعدت لاستقبال العام الدراسى غدًا الاحد بتنسيق بين مديرية التعليم ومجلس المدينة والابنيه التعليمية، مشيراً إلى أن تنظيم ندوات توعية من مشايخ الاوقاف لطلاب جنوب سيناء.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لجميع مدارس طور سيناء والتى قام بها اللواء فريد دعوش السكرتير العام المساعد للمحافظة يرافقه السيد احمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء والمحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء ومدير عام الأبنية التعليمية.

ومن جانبه، قال السيد احمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن جميع العاملين بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء يعملون بروح الفريق الواحد من العامل حتى وكيل الوزارة.

وأشار إلى أن جميع العاملين يعملون  48 ساعة بدون توقف لاستكمال استعدادات العام الدراسى الجديد، مشيرا الى انه تم التغلب على بعض سد عجز المدرسين ، مطالباً بتخصيص خمسة دقائق من كل حصة للتحدث عن قيمة الانتماء للوطن والأخلاق الحميدة .

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