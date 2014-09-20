انتظام الدراسة في 16 ألف مدرسة.. والوزير: لا للسياسة

قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إن الدراسة بدأت، السبت، في 16 ألفًا و357 مدرسة بمحافظات الجمهورية، تابعة لـ160 إدارة تعليمية، فيما تستكمل، الأحد، باقي مدارس الجمهورية فتح أبوابها لاستقبال الطلاب بمختلف مراحل التعليم.

ولفت الوزير إلى أن اليوم الأول للدراسة سار على نحو مستقر، ولم تشهد غرفة عمليات متابعة سير الدراسة بديوان عام الوزارة أي شكاوى.

وأضاف «أبوالنصر» أنه أصدر تعليمات لجميع مديري المديريات التعليمية بعدم التطرق داخل المدارس لأي موضوعات ذات صبغة سياسية، مؤكدا أنه تم التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية للوقوف على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية.

كما وجة الوزير الشكر لوزارة الداخلية على ما تقوم به من مجهودات لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية.