مباحث الشرقية تضبط المتهم بقتل ربه منزل وزوجها بمشتول السوق

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية برئاسة الرائد عمرو سويلم رئيس المباحث والنقيب عمر زتون معاون مباحث المركز من ضبط المتهم طلعت طلعت المنايلى ، وشهرته شرقى فارس المنايلى ، المطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضية رقم 95/280 أحوال قسم شرطة ثان الزقازيق بواقعة مقتل مروه طلعت محمد الجلاد وإصابة وجيه محمد السيد بطلق نارى بالساق .

وإتهم والد المجنى عليها المتهم، بالتعدى على نجلته بسلاح نارى، مما أدى إلى إصابتها بطلق نارى بالبطن، ووفاتها متأثره بإصابتها ،وذلك فى شهر يوليو الماضى .

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة، .