بالصور… محافظ الوادى الجديد يفتتح 4 مدارس بعد تطويرها

افتتح صباح اليوم السبت، اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، 4 مدارس بمركزى الداخلة والخارجة، بعد الانتهاء من تطويرها وتجديدها بتكلفة حوالى 2 مليون جنيه.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ خطة المحافظة فى رفع كفاءة كل المدارس وشملت التطوير ” مدرستى الفتح الإعداية والابتدائية بمركز الداخلة ومدرستى الشهيد عارف و انور البارودى” بمركزى الخارجه من اجمالى 13 مدرسة تم تطويرها بتكلفة إجمالية تصل إلى 11 مليون جنيه.

الجدير بالذكرأنه جارى إنشاء 29 سور مدرسة بتكلفه 25 مليون جنيه وتطوير 22 مدرسه بتكلفة 15 مليون جنيه، واستمع خلال افتتاحات المدارس إلى شرح مفصل لعمليات التطوير للمدارس التى تمت افتتاحها .

وشدد محافظ الإقليم على ضرورة جاهزية جميع مدارس المحافظة لاستقبال الطلاب غدا .