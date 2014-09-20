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بالصور.. محافظ قنا يتابع سير العملية التعليمية بمدارس مدينة فرشوط

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بالصور.. محافظ قنا يتابع سير العملية التعليمية بمدارس مدينة فرشوط بالصور.. محافظ قنا يتابع سير العملية التعليمية بمدارس مدينة فرشوط

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا يرافقه الأستاذ عماد شاكر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وعدد من القيادات الأمنية بجولة تفقدية بمدرسة فرشوط الابتدائية بنات ومدرسة الشهيد وليد الإعدادية المشتركة للاطمئنان علي سير العملية التعليمة بمدارس مدينة فرشوط في أول يوم دراسي .

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة لتأمين جميع المدارس بجميع المراكز والمدن تأمينًا كاملًا للحفاظ على أرواح الطلاب، مشدداً على وجود الخدمات الأمنية أمام مدارس مدينة فرشوط بعد الخلافات الثأرية الأخيرة لبث الطمأنينة في نفوس الطلاب وأولياء الأمور ولضمان عدم تعطيل العملية الدراسية .

وشدد علي ضرورة التزام المعلمين والطلاب بالحصص الدراسية واثبات الحضور والغياب والاهتمام بتثقيف الطلاب للانتماء والولاء للوطن والحفاظ علي نظافة المدارس واحترام العلم والنشيد الوطني .

 

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