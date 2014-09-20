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عبدالغفار شكر: صباحي يتم اغتياله معنويًا

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عبدالغفار شكر: صباحي يتم اغتياله معنويًا عبدالغفار شكر: صباحي يتم اغتياله معنويًا

عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى

هنأ عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قيادات حزب التيار الشعبي بتدشين الحزب في ظل الظروف السياسية الوعرة التي تمر بها الدولة في الوقت الحالي، والهجوم الممنهج على الأحزاب السياسية.

وأشار عبدالغفار خلال المؤتمر التدشيني لحزب التيار الشعبي إلى أن التيار سيدخل ضمن قائمة الأحزب التي ستعمل على تحقيق مطالب ثورة 25 يناير، مضيفًا “أن حمدين صباحي يتم اغتياله معنويًا، بجانب الأحزاب السياسية المعارضة الموجودة على الساحة”.

وأضاف شكر أنه لا عدالة اجتماعية، إلا بوجود سلطة ديمقراطية، مشيرًا إلى أن هناك من يريد أن يؤجل الانتخابات البرلمانية، حتى تظل السلطتين التنفيذية و التشريعية في يد واحدة.

“المراسل: شمس الدين مرتضى”

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