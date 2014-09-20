إصابة 4 يمنيين في قصف استهدف مستشفى بصنعاء

أصيب 4 يمنيين، أحدهم في حالة خطيرة السبت، جراء سقوط قذيفة على مستشفى آزال القريب من مقر المنطقة السادسة (الفرقة الأولى مدرع) والتي تدور فيها اشتباكات بين القوات الحكومية وعناصر من الحوثيين.

وقال مصدر في المستشفى إن القذيفة سقطت على إحدى الغرف التي يرقد فيها المرضى، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المرضى الذين يعيشون في حالة رعب بسبب القذائف العشوائية.

وأضاف المصدر أن المرضى بدأوا في مغادرة الطوابق العليا من المستشفى إلى الغرف السفلية لتجنب إلحاق الضرر.

ولم تتضح الجهة التي أطلقت القذيفة ولكن القذائف العشوائية التي تتبادلها أطراف الصراع تسقط في أكثر من منطقة مجاورة لمقر المنطقة السادسة.

وتستخدم في المواجهات مختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمتوسطة ونزح مئات الأفراد من المناطق المجاورة للمواجهات.

ولاتزال الاشتباكات مستمرة في أكثر من منطقة في العاصمة صنعاء وتتركز في منطقة الجراف وجوار المنطقة السادسة وشارع شملان والثلاثين والحصبة بالإضافة إلى فتح جبهات جديدة في أكثر من بؤرة صراع.