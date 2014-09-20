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قوات الاحتلال تعتقل مسناً وتستدعي شاباً لمراجعة مخابراتها في بيت لحم

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، مسناً من محافظة «بيت لحم»، وسلمت شاباً بلاغاً لمراجعة مخابراتها.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت المسن «خليل يوسف الزير» (59 عاماً) من قرية حرملة جنوب شرق «بيت لحم» بعد دهم منزله وتفتيشه.
>وقال المصدر «إن الاحتلال سلم الشاب محمد عادل العمور (22 عاماً) من بلدة تقوع شرق بيت لحم بلاغاً لمراجعة مخابرات الاحتلال في مجمع مستوطنة «غوش عتصيون» جنوب بيت لحم بعد دهم منزله».
>ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، السبت، فتى من مدينة «الخليل» جنوب الضفة الغربية.
>وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى «حسن البطش» (16عاماً) من البلدة القديمة بمدينة «الخليل».

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