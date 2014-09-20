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بلاع يتهم وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية بالتقاعس والإهمال

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بلاع يتهم وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية بالتقاعس والإهمال بلاع يتهم وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية بالتقاعس والإهمال

الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان

تقدم المواطن وحيد يحي محمد من قرية المنزلة، ببلاغ لمركز طوخ، يتهم فيه الدكتور عادل العدوي وزير الصحة، والدكتور علي حجازي رئيس هيئة التامين الصحي بشخصهم وبصفتهم ، بالإهمال والتقاعس عن تنفيذ المادة 18 من دستور ، الخاصة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

وأكد البلاغ الذي حمل رقم 13880 لسنة 2014 إداري مركز طوخ ان المشكو في حقهما تجاهلا ألالام المواطنين وتركوهم عرضة للروتين البغيض، مشيرًا إلى أن نجله الطفل فريد وحيد في الـ13 من عمره طالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة المنزلة المشتركة يعاني من ورم في الأنف ويحتاج تدخل علاجي سريع إلا أن هيئة التامين تتقاعس عن الإسراع في تقديم العلاج له حيث تم تحويله من مستشفي بنها الجامعي إلي القصر العيني ومنه لتأمين شبرا واخيرا معهد الأورام الذي أعطي الطفل ميعاد مع بداية شهر أكتوبر المقبل رغم سوء حالته الصحية التي وصلت للإصابة بنزيف بعد وصول الورم للمخ .

وطالب مقدم البلاغ بسرعة إجراء الجراحة اللازمة نظرا لسوء حالة الطفل التي تدهور يوما بعد يوم .

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