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وفد جزائري يصل القاهرة لبحث مجالات تعاون الطاقة

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وفد جزائري يصل القاهرة لبحث مجالات تعاون الطاقة وفد جزائري يصل القاهرة لبحث مجالات تعاون الطاقة

أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت وفد جزائري في زيارة للقاهرة تستغرق عدة أيام للمشاركة في اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية .

من المقرر أن تجتمع لجنة الخبراء يومى 21 و 22 سبتمبر الحالى فى للإعداد لفعاليات الدورة برئاسة رئيسى وزراء البلدين، تناقش اللجنة عدة مقترحات فى مقدمتها العلاقات التجارية بين البلدين والتعاون فى مجال الطاقة والغاز مع الأخذ فى الاعتبار المفاوضات التى جرت بين الجانبين بشأن تزويد الجزائر لمصر بشحنات من الغاز المسال لسد الاحتياجات الضرورية لمصر.

ذكرت مصادر أمنية بالمطار أن الوفد الجزائري وصل علي الطائرة الجزائرية وتم إنهاء إجراءات وصوله لتبدأ زيارته للقاهرة.

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