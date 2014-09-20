غياب جماعي لتلاميذ مدرسة شما الشرقية بالمنيا بسبب الثأر

منع أولياء الأمور بقرية شما الشرقية بابوقرقاص، أولادهم من الذهاب إلي المدرسة، خوفًا علي حياتهم إثر تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بالقرية.

وتعطلت الدراسة اليوم بمدرسة شما الشرقية التابعة لإدارة مركز ابوقرقاص حيث تغيب جميع الطلاب البالغ عددهم 1800 ابتدائي و100 طالب إعدادي عن المدرسة .

ومن جانبه، قال رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن أولياء الأمور منعوا ابنائهم من التوجه لهذه المدرسة، نظرا لوجود خصومة ثأرية بين عائلتين وخوفا علي أرواح ابنائهم من تجددها خاصة أن المدرسة تقع في الجبل ومتطرفة بعيداً عن العمران.

وأكمل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن الأمن يقوم حاليا بحل المشكلة وإنهاء هذه الخصومة الثأرية .