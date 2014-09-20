أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي -
السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالوادي الجديد وسط هدوء واستقرار أمني

Google+ Print
انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالوادي الجديد وسط هدوء واستقرار أمني انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالوادي الجديد وسط هدوء واستقرار أمني

أرشيفية

صرح الشيخ أحمد رضوان، مدير عام المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد، أن اليوم السبت انتظمت الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالوادي الجديد وسط هدوء واستقرار أمني بمحافظة الوادي الجديد.

وقال إن نسبة حضور الطلاب وصلت إلى 99% والمدرسين 100% بـ27 معهد أزهري على مستوي مراكز المحافظة بعد وقف الدراسة بـ14 معهد بسبب قرار شيخ الأزهر بإغلاقهم بسبب عدم إقبال الطلاب بالوادي الجديد على التعليم الأزهري حيث يصل عدد المعاهد الأزهرية بالمحافظة إلى 41 معهدا أزهريا. وأكد رضوان، أنه تم توضيح المناهج الدراسية من خلال فرق متابعة من وكلاء المنطقة الأزهرية وموجهي المواد الدينية والثقافية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا