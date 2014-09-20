انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالوادي الجديد وسط هدوء واستقرار أمني

صرح الشيخ أحمد رضوان، مدير عام المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد، أن اليوم السبت انتظمت الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالوادي الجديد وسط هدوء واستقرار أمني بمحافظة الوادي الجديد.

وقال إن نسبة حضور الطلاب وصلت إلى 99% والمدرسين 100% بـ27 معهد أزهري على مستوي مراكز المحافظة بعد وقف الدراسة بـ14 معهد بسبب قرار شيخ الأزهر بإغلاقهم بسبب عدم إقبال الطلاب بالوادي الجديد على التعليم الأزهري حيث يصل عدد المعاهد الأزهرية بالمحافظة إلى 41 معهدا أزهريا. وأكد رضوان، أنه تم توضيح المناهج الدراسية من خلال فرق متابعة من وكلاء المنطقة الأزهرية وموجهي المواد الدينية والثقافية.