أمن الإسكندرية يضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن والشركات

تمكنت قوات أمن الإسكندرية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المساكن والشركات بدوائر المدينة.

وبناء على تعليمات اللواء امين عز الدين مساعد الوزير و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الأول والثانية اعترفا بالاشتراك مع المتهم الثالث بارتكاب العديد من الحوادث منها حادث القضية جنح قسم شرطة أول الرمل عن بلاغ محمد أحمد أحمد السيد بسرقة ” 2 ” جهاز كمبيوتر – برينتر – إسكنر – تلفزيون ” من داخل مقر شركة دي آر للاستشارات الهندسية الكائنه بدائرة القسم و حادث القضية جنح قسم شرطة سيدي جابر عن بلاغ أسامة عبد العزيز عبد التواب الجندي بسرقة ” لاب توب – أي باد – كاميرا تصوير- مجموعة من العطور – مبلغ مالي قدرة 20.000 جنيه ” من داخل الشقة سكنه الكائنة بدائرة القسم و حادث القضية جنح أول الرمل عن بلاغ عادل خليل ابراهيم عبد الرحمن بسرقة “مبلغ 7780 جنيه – 2 شاشة كمبيوتر – 2 هارد ديسك – كاميرا تصوير ديجيتال ” من داخل مقر شركة قناة السويس للتنمية الكائنة بدائرة القسم .

و حادث القضية جنح سيدي جابر عن بلاغ الطبيبة عزة صالح حنفي السيد بسرقة “مبلغ 6000 جنيه – جهاز لاب توب – قلم باركر ” من داخل العيادة الطبية الخاص بها الكائنه بدائرة القسم وحادث القضيه جنح سيدي جابر عن بلاغ نهي محمد فؤاد منصور بسرقة “جهاز لاب توب – 4 ساعات – تاب صيني – مبلغ مالي – مشغولات ذهبية – 3 موبايل ” من داخل الشقة سكنها بدائرة القسم.

و حادث القضية جنح سيدي جابر عن بلاغ عاطف رشاد احمد مرعي بسرقة ” مبلغ 500 جنيه – مبلغ 1000 دولار – مبلغ 200 ريال – مشغولات ذهبية – 2 موبايل – ساعه يد وكمية من الملابس – بعض الأوراق الخاصة ” من داخل الشقة سكنه الكائنه بدائرة القسم و.

وحادث القضية جنح قسم شرطة سيدي جابر عن بلاغ سوسن عبد الحميد عبد الحميد بسرقة ” مبلغ 1500 جنيه – مبلغ 200 دولار – مبلغ 500 ريال – مشغولات ذهبية ” من داخل الشقة سكنها بدائرة القسم .وحادث القضيه جنح قسم سيدي جابر عن بلاغ محمد ابراهيم امام ابراهيم بسرقة ” مبلغ 55000 جنيه – كاميرا تصوير ديجيتال – مشغولات ذهبية” من داخل الشقة سكنه بدائرة القسم