حين تجتمع" فيرساتشي و" ميسوني " في يوم واحد

كان اليوم الثالث من أسبوع ميلان لموضة ربيع وصيف 2015 مكتظا بالعروض الكبيرة التي بدأت في الساعة التاسعة صباحا وانتهت في التاسعة مساءا وكانت في أغلبها مهمة ولا يمكن تجاوزها وقد حرصنا على متابعة عرض دار Versace خاصة بعد ان اعلنت المصممة "دونتلا فيرساتشي" عن مفاجأتها التي تحمل عنوان" فيرساتشي الجديدة" لكننا في الحقيقة لم نجد اختلافا جوهريا وتجديدا ملموسا في هذه المجموعة التي لم تخرج عن الأسلوب التقليدي للدار وبقيت أمينة على البصمة التي اشتهرت بها ونعني بها البريق الذي يشع من الخامات اللماعة وتزيينات الخرز والترتر المنثور على الثياب والإكسسوارات . ولكن يمكن القول ان العرض قد حمل هذه المرة شيئا من الملامح الرياضية التي تظهر في المزاج العام للمجموعة والنقوش الهندسية مع اللعب على التضاد والتناسق.وقد تراوحت الألوان ما بين العاجي والبرتقالي والأسود والأزرق وحملت بعض الثياب كل هذه الألوان مجتمعة. وعموما يبدو العرض وكأنه مكرس لإرضاء الشابات الرشيقات اللائي تناسبهن الثياب القصيرة والخصور الضيقة والقصات الحادة.

أما دار Etro فانها تعود لتأكيد شغفها بحقبة السبعينات وتقدم لنا عرضا يشبه قدح العصير المثلج في صيف قائظ. فقد اطلت علينا العارضات وهن يرفلن بالفساتين التي تحمل كثيرا من الملامح البوهيمية والسراويل المنقوشة والعباءات المزينة بالريش والخرز وجاكيتات الكيمونو الملونة , وقد غلب على المجموعة تدرجات الأزرق والأحمر ولفتت انتباهنا الإكسسوارات الصاخبة التي توزعت ما بين الأقراط والأساور والقلائد والأحزمة الملونة , فيما انتعلت العارضات صنادل من الجلد المشرشب والمزين بالخرز والأحذية مرتفعة الساق ( بوت) المصنوعة من جلد الغزال والمزينة بالشرائط .

وأخيرا نتوقف عند دار Missoni التي قدمت مجموعة من الثياب الطويلة ( ماكسي) ذات الخطوط المريحة والمصنوعة من الخامات الرقيقة والشفافة التي تتطوى وتتثنى على اجسام العارضات خاصة وهن يتهادين على أنغام أغنية "Nothing Compares 2U." للمطربة الإيرلندية Sinead O'Conner .وقد لفتت انتباهنا نعومة الأقمشة التي تتطاير في الهواء وتأخذ شكلا مختلفا مع كل خطوة ثم تعود إلى وضعها السابق في الخطوة التالية وهكذا . أما غطاء الرأس فانه يكمل الطلة ويقترب كثيرا من العمامة ( توربن) المستوحاة من التراث الشرقي مما يضيف للطلة كثيرا من الحشمة والوقار.وقد اعجبتنا الألوان المستوحاة من وقت الغروب مع لون الزبرجد ( الأزرق المخضر) والفضي اللماع والوردي المضئ والبرتقالي .

موقع " سيدتي نت " كان حاضرا في اليوم الثالث لأسبوع ميلان وعاد لك بهذه الإختيارات التي ترسم ملامح الموضة للموسم القادم.