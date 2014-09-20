الحضري للإسماعيلي: فقدان النقاط في بداية الموسم طبيعي.. والتماسك مهم

يعتقد عصام الحضري حارس الإسماعيلي أن خسارة النقاط في بداية مسابقة الدوري المصري ليس أمرا كارثيا، مطالبا زملائه بالتماسك سريعا.

وقال الحضري في حديثه لزملائه استعدادا لمواجهة فريق مصر للمقاصة: "من الطبيعي أن تخسر الفرق نقاطا في بداية الموسم".

واستدرك مضيفا "ولكن الفارق يكمن في أن الفريق الكبير لديه القدرة على التماسك وعلاج الأخطاء وبسرعة من أجل العودة إلى طريق الانتصارات".

ويلتقى الإسماعيلي مع ضيفه المقاصة يوم الأحد في إطار مباريات الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري.

وطالب الحضري زملائه بضرورة نسيان التعادل مع المصري البورسعيدي في الجولة الأولى، وذلك من أجل التركيز في المباريات المقبلة حتى لا يزداد معدل خسارة النقاط.