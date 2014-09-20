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نائب مكسيكي يطالب بتغريم مايلي سايرس وسجنها

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السبت 20-09-2014 12:04

أعرب نائب في البرلمان المكسيكي عن إستيائه من النجمة العالمية Miley Cyrus التي قامت بحركات فاضحة خلال إحيائها حفل عيد إستقلال المكسيك، كما طالب الاتحادية بفرض غرامة مالية عليها.

وقال النائب Francisco Trevino إن أكثر ما أثار غضبه هو إستعانة Cyrus بعلم المكسيك للرقص بشكل فاضح لا يليق بالمناسبة الوطنية، مشيراً إلى أنه أصدر أمراً لوزارة الداخلية لتطبيق القانون الذي يقضي بفرض عليها غرامة مالية تقدّر بـ 1200 دولار أو الحبس 36 ساعة.

وأضاف Trevino إن السلطات المكسيكية تتعامل دوما بشكل صارم مع كل من يهين الرموز الوطنية، ففي العام 2008 تم فرض غرامة على المغنية Paulina Rubio التي تعرّت وغطّت جسدها بعلم المكسيك.

يشار إلى أن Miley Cyrus البالغة من العمر 21 عاماً والتي قيل سابقاً إنها توفيت إثر تناولها جرعة زائدة من المخدرات، أحيت حفل عيد الإستقلال في مونتيري بولاية نويفو ليون بشمال المكسيك، وإعترفت خلال الحفل بتعاطيها المخدرات كما لفتت أنظار الجمهور إليها من خلال حركاتها الجنسية والخارجة عن الحدود.

 

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