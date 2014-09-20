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عفاف شعيب لـ"سيدتي نت": حزينة من تشويه صورتي في الإعلام

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عفاف شعيب لـ"سيدتي نت": حزينة من تشويه صورتي في الإعلام عفاف شعيب لـ"سيدتي نت": حزينة من تشويه صورتي في الإعلام

السبت 20-09-2014 14:16

عبرت الفنانة عفاف شعيب في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" عن حزنها الشديد لما تتعرض له من هجوم وتشويه صورتها في الإعلام من قبل المنتج السعودي لفيلم "زان"، موضحة أن الشركة ومع أول انتاجاتها في السينما المصرية اهتمت بالأمور التافهة ولم تراعي الفن المصري ولا الفنانين المصريين، وأعربت عن استيائها من عدم تقدير المنتج تاريخها الفني الطويل.
وأوضحت أنها اتفقت مع منتج مصري وليس سعودي على المشاركة في الفيلم الذي انتهت من تصويره منذ أيام في القاهرة دون أجر إلا قيمة ملابسها فقط تقديراً منها للموقف السعودي المساند لمصر، رافضة ما يتردد بأن هذا الخلاف بينها وبين المنتج مجرد دعاية للفيلم، معتبرة أن هذا كلام لا يليق بها ودعاية سخيفة حسب تصريحها.
ونفت عفاف شعيب اتهام المنتج السعودي لها بأنها تقاضت أجر 100 ألف دولار عن الفيلم، مبينة أنه كلام غير صحيح بالمرة وأنها فقط أخذت أجر ملابسها في العمل، واستغربت التصريحات المستفزة بشأنها منة قبل شركة الانتاج ، مبينة أن الفيلم بكل تكاليفه لم يتجاوز 800 ألف جنيه، حيث أنها لديها دارية بالانتاج من خلال زوجها الراحل رياض العريان.
وقالت: دخلت تصوير العمل بنية صافية رغم أن المشاهد تم تصويرها في مكان سيئ مسكون بالعفاريت وتعامل إنتاجي دون اهتمام وتقدير حتى الوجبات الغذائية كانوا يتأخرون في احضارها للوكيشن، بل أنني والفنانتين ياسمين الجيلاني وهيا فياض اصبنا بالتسمم بسبب الاكل، وكنا نعمل أكثرمن 20 ساعة في اليوم ويحتسب نصف يوم، وأغلب الفنانين الذين دخلوا التصوير في البداية تركوا الفيلم لاحقاً.

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سيدتي

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