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تليمة: حزب التيار الشعبي سيعمل على تحيق مطالب ثورة 25 يناير

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تليمة: حزب التيار الشعبي سيعمل على تحيق مطالب ثورة 25 يناير تليمة: حزب التيار الشعبي سيعمل على تحيق مطالب ثورة 25 يناير

أكد خالد تليمة وكيل مؤسسي حزب التيار الشعبي، أن لديه إيمان قوي بحتمية استكمال مسيرة ثورة 25 يناير، وتحقيق مطالبها التي نادى الشباب، وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ونصرة الفقراء، وتحقيق الحد الأدنى لهم في الحياة.

وأضاف تليمة خلال المؤتمر التدشيني لحزب التيار الشعبي بأحد فنادق القاهرة، أن التيار الشعبي، دائما ما كان يطرح خطابات تنادي بوحدة النسيج الوطني للشعب المصري، وسيستمر في طرح البرامج الناهضة بالبلاد، مشيرًا إلى أن الحزب سيحارب الانحرافات التي تسعى إلى عدم تحقيق العدالة الاجتماعية.

“المراسل: شمس الدين مرتضى”

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