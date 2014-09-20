“ليلة القتلة” على المسرح العائم الكبير

شهدت فعاليات اليوم الثامن للمهرجان الخامتى لنوادى المسرح فى دورته الثالثة والعشرين الذى تُنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة دعاء منصور التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة نانسى سمير فى الفترة من 25 و 12 سبتمبر الجارى على المسرح العائم الكبير، تقديم عرض مسرحي بعنوان “ليلة القتلة” لفرقة نادى مسرح قصر ثقافة التذوق بالإسكندرية، تأليف الكاتب الكوبي خوسيه تريانا، إخراج إسلام وسوف.

تدور أحداث المسرحية حول فكرة حرية الأبناء من قيود السلطة الأبوية، حيث تناول العرض قصة معاناة ثلاثة أخوة من الظلم والاستبداد والقهر من جانب أبويهما، فيثور اعتراضاً على السلطة الأبوية الصارمة إلى أن تصل تلك الثورة إلى قيام الأخوة بقتل أبويهما وبعد ذلك يمارس الأخ نفس السلطة الصارمة على الأختين، الأولى تدعى “كوكا” تحاول دائما الاستقلال عن سيطرة أخيها، ولكنها تبقى مستضعفة مقهورة بعد كل خلاف ينشأ بينهم، الثانية تدعى “ببا” وهى الأخت الصغرى تعانى من ضغوط نفسية شديدة نتيجة سيطرة الأب والأم وأخيها عليها فأصبحت مصيرة طوال الوقت.

يقوم بأداء العرض مجموعة من الممثلين الشباب الموهوبين وهم “ريهام عبد الرازق، أمنية حسن، إسلام وسوف”، إعداد موسيقى أحمد سمير، إضاءة إبراهيم الفرن.