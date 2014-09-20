دفاع حبارة بـ”مذبحة رفح الثانية” يطلب بمعاينة مسرح الجريمة.. ورفع الجلسة للقرار

طالب دفاع المتهم الثانى ” عادل حبارة ” من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم السبت ، انتقال هيئة المحكمة أو ماينوب عنها إلى مسرح الجريمة للمعاينة وذلك لمخالفة الواقع مع ما ذكر على لسان الشهود ومعاينة النيابة، كما طلب الدفاع استدعاء موظف مصلحة الجوازات والهجرة الذى قام بإستخراج شهادة التحركات المقدمة للمحكمة لسؤاله بخصوص مدى صحة المعلومات الموجودة بالشهادة من عدمه .

وطلب الدفاع استدعاء موظف الاستقبال المختص بمطار برج العرب لسؤاله بخصوص واقعة وصول المتهم اشرف محمود طلبة وعما إذا كان قد سجل وصوله على الكمبيوتر من عدمه، واستدعاء المختصين من شركات المحمول لسؤالهم عن محطات البث الموجودة بشمال سيناء والحيز المكانى لكل محطة والاستعلام من الجهاز القومى للاتصالات عن المسار القادم منه المكالمات والتى تمت بين المتهم الثانى عادل حبارة وأخرين سواء كانوا معلومين أو مجهولين، وذلك اثناء جلسة محاكمة 35 متهمًا بينهم عادل حبارة، في قضية اتهامهم بارتكاب “مذبحة قتل جنود رفح الثانية” التي راح ضحيتها 25 مجندًا بقطاع الأمن المركزي على طريق “العريش- رفح”، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق ، والمحكمة ترفع الجلسة للقرار .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحمادة السيد الصاوي، وحضور محمد الطويلة، وكيل النيابة العامة، وأمانة حمدي الشناوي وراضي رشاد وأسامة شاكر.

كانت النيابة وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والشرقية، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، التي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.